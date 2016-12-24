Глава Мордовии выразил соболезнования по поводу трагической гибели людей в результате подлой атаки врага на мирных жителей

Социум

Республика Мордовия вместе со всей страной глубоко скорбит по поводу трагической гибели людей в результате подлой и бесчеловечной атаки врага, нацеленной на мирных жителей. 

От всех жителей Мордовии и от себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Глава Республики Мордовия Артём Здунов направил телеграммы с глубокими соболезнованиями семьям погибшим, губернатору Севастополя Михаилу Владимировичу Развожаеву и Главе Дагестана Сергею Алимовичу Меликову.

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