Глава Мордовии выразил соболезнования по поводу трагической гибели людей в результате подлой атаки врага на мирных жителей

Республика Мордовия вместе со всей страной глубоко скорбит по поводу трагической гибели людей в результате подлой и бесчеловечной атаки врага, нацеленной на мирных жителей.



От всех жителей Мордовии и от себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим.



Глава Республики Мордовия Артём Здунов направил телеграммы с глубокими соболезнованиями семьям погибшим, губернатору Севастополя Михаилу Владимировичу Развожаеву и Главе Дагестана Сергею Алимовичу Меликову.