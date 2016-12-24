Россияне поддерживают значимость Дня памяти и скорби и считают необходимым проводить памятные мероприятия

22 июня – День памяти и скорби в России. В этот день ровно 83 года назад нацистская Германия напала на Советский Союз, что положило начало Великой Отечественной войне. В ней погибло 26,6 млн советских граждан, большей частью из которых были мирными жителями. И в этот день мы скорбим по всем, кто отдал жизни за нашу Родину и стал жертвой нацистского геноцида.

В преддверии Дня памяти и скорби АНО «Диалог Регионы» провел онлайн-исследование о значимости этой даты, а также о самых важных моментах Великой Отечественной войны. В опросе поучаствовали 1 200 россиян старше 18 лет.

90% респондентов назвали действия нацистов и их пособников в отношении жителей СССР геноцидом. 82% считают 22 июня важным днем и поддерживают необходимость в проведении памятных мероприятий на государственном уровне. 79% в этот день всегда вспоминают о подвигах героев Великой Отечественной войны и чтят память жертв. Также 77% опрошенных знают, в чем заключался план «Барбаросса», а 46% знают про план «Ост».

Напомним, что в прошлом году в нашей стране был создан Национальный центр исторической памяти при Президенте России, главной задачей которого является сохранение исторической памяти, культуры и традиционных духовно-нравственных ценностей. Он также консолидирует усилия по борьбе с фальсификацией истории.