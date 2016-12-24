В УФСИН по РМ прошли соревнования по многоборью среди специалистов-кинологов со служебными собаками

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На базе городка для содержания служебных собак исправительной колонии №5 УФСИН России по Республике Мордовия прошли соревнования по многоборью специалистов-кинологов со служебными собаками на первенство Управления.
В состязаниях приняли участие 13 сотрудников со служебными собаками общерозыскного профиля. Специалисты соперничали в дисциплинах общего и специального курсов дрессировки. Испытания проводились по преодолению элементов полосы препятствий, задержанию, обнаружению и распознанию следов побега, обыска на местности и в автотранспорте.
Как отмечается в информации ведомства, а личном первенстве победителем стал старший инструктор-кинолог отдела охраны следственного изолятора №1 Игорь Вельматов, второе место занял инструктор-кинолог отдела по конвоированию Дмитрий Анохин, третье место - инструктор-кинолог отдела охраны исправительной колонии №6 Василий Есин.
Победители соревнований были награждены грамотами, медалями и памятными подарками.
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