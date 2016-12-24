Соавторами всероссийского форума «iВолга» платформы Росмолодежь.События станут дети со всей России

Лучший окружной форум премии «Время молодых» 2023 года «iВолга» платформы Росмолодежь.События в новом сезоне обрел статус всероссийского и объединился с Движением Первых – крупнейшим сообществом детей и молодежи в стране. Еще одним нововведением стало создание Детской Дирекции. Теперь юные граждане страны станут не только участниками, но и соорганизаторами «iВолги».

Всероссийский молодежный форум Движения Первых «iВолга» традиционно пройдет на Мастрюковских озерах в Самарской области с 24 июля по 1 августа. Его участниками станут 2 000 человек со всей России. Среди них 900 участников от 14 до 17 лет, часть из которых войдет в состав организаторов форума – Детскую Дирекцию.

«iВолга» – пространство для реализации и самоопределения для молодых людей, которые меняют мир. Форум дает возможность талантливым ребятам проявить себя. Например, в 2023 году в ходе смены «Поколение Первых» участники создавали театральную постановку, исполняли гимн России на главной форумной площадке в составе Хора Первых и на один день становились сотрудниками форума на дне самоуправления. Так, активистка Движения Первых из Волжского района Кристина Богомолова, в прошлом году на сутки стала директором «iВолги».

«Стать на один день директором форума – волнительно и ответственно! Утром помогала координировать ребят, которые участвовали в дне самоуправления: проверяла, чтобы у служб и смен все было по плану, связывала «стажеров» с их новыми руководителями. Вечером мы вместе с директором форума Кристиной Юрьевной поприветствовали участников форума с главной сцены и наградили победителей. Это невероятно замотивировало меня двигаться дальше!», – рассказывает девушка.

Кристина уверена, что такой опыт поможет юным участникам улучшить навыки организатора, а затем применить их в своем регионе или в будущем вернуться на «iВолгу» в новом качестве. Например, в 2024 году девушка стала частью команды культурно-досуговой службы форума и вернется на площадку уже в статусе сотрудника организационной группы.

«Юный помощник появится в каждой службе форума. Ребята будут помогать с ведением социальных сетей «iВолги» в составе пресс-службы, координировать и курировать участников вместе со службой заботы, помогать организовывать образовательную и внеучебную программы форума, – говорит директор форума Кристина Гнатюк, – для детей это отличная возможность прикоснуться к процессу организации мероприятия, проявить себя и увидеть, как создается «iВолга» изнутри».

Напомним, что в этом году ключевая тема события созвучна с объявленным в России Президентом страны Владимиром Путиным Годом семьи: «На iВолгу всей семьей». Участников ждет насыщенная образовательная, полезная, атмосферная, спортивная программы. 11 смен форума будут посвящены инновационным форматам работы со школьниками и студентами, обмену лучшими практиками в работе с детьми и молодежью, а также на развитие ключевых навыков у каждого молодого человека для его становления в будущем – в области спорта, творчества, медиа или добровольчества.

Стать участником «iВолги» можно из любой точки страны. Форум традиционно пройдет в двух форматах: очно на Мастрюковской поляне и онлайн – на сайте ivolgaforum.ru. Кроме того, форум впервые «выйдет в город» – с 24 июля по 31 июля на набережной города Самара будет работать шатер «iВолги», стать гостем которого сможет любой желающий.