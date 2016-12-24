Команда Мордовии против Вассермана и Поташева: в Москве пройдет финал Знание.Игра: Чемпионат России по «Что? Где? Когда?»

30 июня на площадке международной выставки-форума «Россия» состоится финал интеллектуального турнира Знание.Игра: Чемпионат России по «Что? Где? Когда?». За право попасть на итоговую игру боролись команды из 49 регионов России. Республику Мордовия представит команда «Реал».

Чемпионат проводится обществом «Знание» в партнерстве с правообладателем бренда «Что? Где? Когда?» - продюсерским центром «Игра-ТВ».

Заключительная игра в Москве соберет 75 команд из регионов России. Наравне с интеллектуалами со всех уголков страны в играх примут участие звездные команды ведущих российских вузов и крупных российских компаний. Так, к соревнованию присоединятся коллективы Сбера и Яндекса, а также команды выдающихся игроков «Что? Где? Когда?» Максима Поташева и Анатолия Вассермана.

Все участники финала были определены по итогам онлайн и офлайн турниров, а также отдельного отборочного турнира для лучших команд крупнейших российских компаний, который был проведен в феврале 2024 года.

«Наш масштабный интеллектуальный проект, начало которому было положено еще осенью 2023 года, подходит к завершению. За это время в нем приняли участие сотни тысяч школьников, студентов и любителей интеллектуальных игр всех возрастов, которые продемонстрировали свои ум и эрудицию, навыки взаимодействия в команде и стремление к победе. Здесь, на площадке Выставки «Россия», побывали игроки почти из всех уголков нашей необъятной страны. В предстоящем финале вновь сразятся лучшие из лучших – представители крупнейших российских компаний, ведущих российских вузов и, конечно, команды настоящих звезд «Что? Где? Когда?». Уверен, что турнир получит свое продолжение, став неотъемлемой частью культуры интеллектуальных соревнований для игроков», — комментирует генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Подробная информация об интеллектуальных соревнованиях размещена в сообществе Знание.Игра в социальной сети ВКонтакте.