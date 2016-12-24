В День памяти и скорби телемачта в Саранске окрасится в оранжево-красные цвета

22 июня, в День памяти и скорби, филиал РТРС «РТПЦ Республики Мордовия» включит на телевизионной мачте в Саранске архитектурно-художественную подсветку.

Высотная доминанта Саранска окрасится в оранжево-красные цвета. Эту световую композицию, символизирующую пламя Вечного огня, периодически будет сменять динамическое изображение георгиевской ленты.

Иллюминация будет работать с 21:00 до 24:00.

Особая подсветка в этот день также зажжется на телебашнях Благовещенска, Братска, Брянска, Воронежа, Грозного, Казани, Кызыла, Назрани, Нальчика, Нижнего Новгорода, Омска, Оренбурга, Пензы, Перми, Ростова-на-Дону, Самары, Саратова, Сочи, Тамбова, Твери, Тулы, Челябинска, Черкесска, Ярославля и других городов.

На медиафасаде Останкинской телебашни на красном фоне динамического изображения Вечного огня будет транслироваться ролик «22 июня 1941 - День памяти и скорби».