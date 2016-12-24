В Мордовии девушка на иномарке сбила лису и врезалась в металлический отбойник на дороге

По информации Госавтоинспекции республики, 19 июня в Лямбирском районе в два часа ночи на автодороге «Саранск – Ромоданово – Б.Игнатово» 32-летняя девушка за рулем автомашины «Киа Рио» совершила наезд на лису, после чего не справилась с управлением и врезалась в металлический отбойник.

В результате ДТП водитель на месте была осмотрена и отпущена домой. Автомобилем она управляла в трезвом виде.

В отношении авто-леди составили протокол за повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений.

Отмечается, что в этом году она уже 13 раз привлекалась к административной ответственности за превышение установленной скорости движения.