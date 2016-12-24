В Правительстве Мордовии рассмотрели предложение Минсельхоза РМ по развитию потребительской кооперации в республике

Об этом в телеграм сообщил глава регионального кабинета министров Дмитрий Поздняков.

«Новая концепция развития кооперации направлена на создание значительного социального эффекта. Основной задачей является обеспечение сельского населения качественными продуктами питания, произведенными в республике, а также товарами повседневного спроса. Помимо этого, планируется производить закуп излишков сельскохозяйственной продукции у населения».

Судя по представленному проекту, в Мордовии планируется запустить работу специализированных автолавок. Семь торговых машин будут обслуживать населенные пункты в районах – в зоне обслуживания каждой автолавки будет по три-четыре района. Выезды планируется осуществлять два раза в неделю с 6-дневным графиком работы.

Дмитрий Поздняков также отметил, что в настоящее время в Мордовии более 454 крестьянско-фермерских хозяйств и свыше 17 тысяч личных подсобных хозяйств осуществляют свою деятельность на селе и обладают значительным потенциалом для роста.

В рамках новой концепции появляется возможность поддерживать дальнейшую эффективную реализацию фермерской продукции.

На совещании по развитию потребительской кооперации также присутствовали студенты аграрного института, которые участвуют в проекте «Наставничество».