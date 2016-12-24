Лямбирская администрация раскошелиться на компенсацию морального вреда 12-летней девочке, покусанной бродячей собакой

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Прокуратура Лямбирского района по заявлению местной жительницы провела проверку исполнения законодательства в области обращения с безнадзорными животными.
Основанием для проверки послужил травматический инцидент с несовершеннолетней - в апреле этого года в селе Атемар 12-летнюю девочку покусала бездомная собака.
Как отмечают в прокуратуре РМ, полномочия по организации отлова животных без владельцев законодательством возложены на органы местного самоуправления. В связи с ненадлежащей работой в этом направлении и в целях восстановления нарушенных прав несовершеннолетней районная прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с местной администрации компенсации морального вреда.
Суд исковые требования удовлетворил – компенсация морального вреда определена в размере 50 тысяч рублей.
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