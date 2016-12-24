По инициативе Артёма Здунова в Москве при Постоянном представительстве Мордовии создан Молодежный совет

Глава Мордовии Артём Здунов 19 июня на выставке «Россия» на ВДНХ встретился с членами Молодежного совета, созданного при Постоянном представительстве республики в Москве.



Основная цель совета – выстроить прямой канал коммуникации между нашими земляками (прежде всего, из числа студентов ведущих московских вузов) и органами власти и работодателями Мордовии. Координатором будет выступать Госкомитет по делам молодежи РМ.

«Я знаю, что вы следите за жизнью в республике. И это правильно – надо знать, что происходит на родной земле. Поверьте мне, с годами вы поймете эти ценности. В нашей республике происходит много интересного. Мы развиваем особую экономическую зону, мы лидеры по промышленному вагоностроению, фармацевтике, сельскому хозяйству. Сейчас занимаемся работой в области биотехнологий – создаем крупнейший федеральный центр», - сказал Артём Здунов.



В регионе активно развивается IT-сектор - например, индустрия видеоигр. За последние три года в рамках импортозамещения в Саранске освоено производство уникальных противовирусных препаратов, зарядных станций для электротранспорта, смартфонов «Р-фон» на российской операционной системе Rosa Mobile и многих других изделий.

Республика активно работает над тем, чтобы талантливая молодежь, лучшие выпускники школ и вузов возвращались в родной регион. Молодым специалистам предлагается конкурентоспособная зарплата, социальный пакет, дополнительные стипендии, корпоративное обучение, возможности для карьерного роста. Действует система наставничества.



О планах молодежного мордовского землячества рассказал руководитель Молодежного совета при Постоянном представительстве республики Андрей Бутяйкин. Глава республики подчеркнул, что инициативы молодежного крыла обязательно будут поддержаны.