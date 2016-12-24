В Мордовии пожилой водитель мопеда погиб из-за неправильно установленного дорожного знака

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Госавтоинспекция республики внесла ясность в вопрос о правомерности установки временного дорожного знака на середине проезжей части, ставшего причиной гибели в ДТП 63-летнего мужчины.
Напомним, что 18 июня в поселке Октябрьский Ардатовского района в 02:15 на ул. Садовая 63-летний водитель, не имеющий прав, управляя мопедом «Альфа», не обеспечил безопасный скоростной режим, не справился с управлением и совершил наезд на дорожный знак.
В результате ДТП пожилой человек от полученных травм скончался.
В Госавтоинспекции МВД по РМ отмечают, что в Ардатовском районе на автодороге п.Октябрьский – с. Красные Поляны в настоящий момент проводятся работы по капитальному ремонту железобетонных труб.
Временные дорожные знаки 6.18.3 «Направление объезда» и 3.1 «Въезд запрещен» установлены здесь с нарушениями действующего законодательства Российской Федерации.
Соответственно, в отношении подрядной организации ООО «МАПО-ТРАНС» возбуждено дело об административном правонарушении за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов и т.п.
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