Полторы сотни лекторов из Мордовии поборются за звание лучшего на Всероссийском конкурсе

Социум

Всероссийский конкурс Знание.Лектор 2024 собрал уже 14 тысяч заявок из всех регионов страны. За звание лучшего лектора страны поборются и 158 просветителей из Республики Мордовия.

Десятку лидеров заявочной кампании на текущий момент составляют Москва, Санкт-Петербург, Донецкая Народная Республика, Тверская область, Московская область, Краснодарский край, Саратовская область, Свердловская область, Луганская Народная Республика и Челябинская область.

«Мы в Обществе «Знание» считаем важным, чтобы у граждан России была возможность самореализовываться, проявлять свои навыки и таланты. Поэтому увидев большой интерес аудитории к нашему конкурсу, мы решили продлить срок регистрации для взрослых и студентов. А школьники сегодня подают свои последние заявки, чтобы успеть на осеннюю смену в «Артеке». Нам очень приятно, что даже в самый напряженный период учебного года 4700 ребят воспользовались уникальным шансом и присоединились к конкурсу, чтобы стать просветителями. Мы уже изучаем их видео-визитки и видим огромное желание делиться знаниями, помогать развиваться другим. С нетерпением ждем участников конкурса в нашем сообществе лекторов, будем вместе укреплять интеллектуальный потенциал России. Пусть победят сильнейшие!», — сказал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

50 победителям Всероссийского конкурса среди взрослых и студентов подарят по 250 тысяч рублей на продвижение своего просветительского контента. 

Конкурсанты также могут получить партнерские призы, выполняя задания от сервиса «Другое Дело». Рейтинг будет доступен в специальных лидербордах.

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