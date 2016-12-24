Полторы сотни лекторов из Мордовии поборются за звание лучшего на Всероссийском конкурсе

Всероссийский конкурс Знание.Лектор — 2024 собрал уже 14 тысяч заявок из всех регионов страны. За звание лучшего лектора страны поборются и 158 просветителей из Республики Мордовия.

Десятку лидеров заявочной кампании на текущий момент составляют Москва, Санкт-Петербург, Донецкая Народная Республика, Тверская область, Московская область, Краснодарский край, Саратовская область, Свердловская область, Луганская Народная Республика и Челябинская область.

«Мы в Обществе «Знание» считаем важным, чтобы у граждан России была возможность самореализовываться, проявлять свои навыки и таланты. Поэтому увидев большой интерес аудитории к нашему конкурсу, мы решили продлить срок регистрации для взрослых и студентов. А школьники сегодня подают свои последние заявки, чтобы успеть на осеннюю смену в «Артеке». Нам очень приятно, что даже в самый напряженный период учебного года 4700 ребят воспользовались уникальным шансом и присоединились к конкурсу, чтобы стать просветителями. Мы уже изучаем их видео-визитки и видим огромное желание делиться знаниями, помогать развиваться другим. С нетерпением ждем участников конкурса в нашем сообществе лекторов, будем вместе укреплять интеллектуальный потенциал России. Пусть победят сильнейшие!», — сказал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

50 победителям Всероссийского конкурса среди взрослых и студентов подарят по 250 тысяч рублей на продвижение своего просветительского контента.

Конкурсанты также могут получить партнерские призы, выполняя задания от сервиса «Другое Дело». Рейтинг будет доступен в специальных лидербордах.