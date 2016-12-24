В Мордовии выявили трех иностранных граждан, которые находились на территории региона незаконно

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Сотрудниками УФСБ России по Республике Мордовия во взаимодействии с оперативниками регионального МВД выявлены нарушения миграционного законодательства.
В ходе проведения предупредительно-профилактических мероприятий установлены 3 иностранных гражданина, которые находились на территории региона незаконно. Указанные лица привлечены к административной ответственности за незаконное осуществление трудовой деятельности с последующим выдворением их за пределы РФ.
Кроме этого, выявлена 31-летняя гражданка одной из стран СНГ, причастная к использованию подложной миграционной карты, которую она приобрела у неустановленных лиц в г. Москве.
На основании собранных материалов МВД по РМ возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
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Глава Мордовии Артём Здунов встретился с сотрудниками филиала фонда «Защитники Отечества»
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