В Мордовии выявили трех иностранных граждан, которые находились на территории региона незаконно

Сотрудниками УФСБ России по Республике Мордовия во взаимодействии с оперативниками регионального МВД выявлены нарушения миграционного законодательства.

В ходе проведения предупредительно-профилактических мероприятий установлены 3 иностранных гражданина, которые находились на территории региона незаконно. Указанные лица привлечены к административной ответственности за незаконное осуществление трудовой деятельности с последующим выдворением их за пределы РФ.

Кроме этого, выявлена 31-летняя гражданка одной из стран СНГ, причастная к использованию подложной миграционной карты, которую она приобрела у неустановленных лиц в г. Москве.

На основании собранных материалов МВД по РМ возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.