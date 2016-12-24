В Саранске накануне Дня памяти и скорби зажгут 7 тысяч свечей в виде журавлиного клина

В ночь с 21 на 22 июня тысячи людей по всей России и за ее пределами зажгут свечи в память о тех, кто стойко выдержал все тяготы Великой Отечественной войны, проявил мужество и героизм.

В Саранске международная акция «Огненные картины войны», которую вот уже четвертый год проводят «Волонтеры Победы» и партия «Единая Россия», состоится на площади Победы. 21 июня здесь будет выложена картина из 7 тысяч свечей в виде журавлиного клина.

Зажжение свечей начнется в 20:00. Принять участие в этой масштабной патриотической акции может любой желающий. В рамках мероприятия также состоится возложение цветов к Вечному огню и пройдет митинг-реквием.