В Мордовии с 1 июля начнут штрафовать родителей за бесконтрольный отдых детей на водоемах

В МВД по РМ правоохранители и общественники обсудили за круглым столом вопросы формирования у несовершеннолетних культуры безопасной жизнедеятельности и профилактики несчастных случаев с участием детей и подростков.

В частности отмечалось, что с 1 июля текущего года вступает в силу Закон Республики Мордовия, согласно которому родители или законные представители несовершеннолетних, которые не контролируют своих детей во время их пребывания на водоемах, теперь могут быть привлечены к административной ответственности с наложением штрафа в размере от 500 до 2 000 рублей. При этом неважно, умеют несовершеннолетние плавать или нет.

Также в законе предусмотрено денежное наказание за отсутствие в организованных местах купания и массового отдыха спасательных станций и постов. Для организаций штраф составит – от 5 000 до 10 000 рублей, для должностных лиц – 2 000 до 5 000 рублей.