Хедлайнерами Дня молодежи в Мордовии станут группа «Корни» и рэп-исполнитель SLAME

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В Мордовии чествовали уроженцев республики за заслуги в трудовой и общественной деятельности
Хедлайнерами концертной программы Дня молодежи в Мордовии станут группа «Корни» и победитель проекта «Песни» на ТНТ, артист лейбла Black Star, рэп-исполнитель SLAME.
Молодежь Мордовии вместе с жителями и гостями региона встретит праздник 29 июня в Саранске на Советской площади. На мероприятии запланирована фестивальная программа, работа интерактивных площадок, проведение мастер-классов и лекториев.
Участие в Дне молодежи бесплатное и открыто для всех желающих по предварительной регистрации на сайте: деньмолодёжи2024.рф.
Полный инструктаж по билетам здесь.
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В Мордовии чествовали уроженцев республики за заслуги в трудовой и общественной деятельности
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