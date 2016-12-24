Хедлайнерами Дня молодежи в Мордовии станут группа «Корни» и рэп-исполнитель SLAME

Хедлайнерами концертной программы Дня молодежи в Мордовии станут группа «Корни» и победитель проекта «Песни» на ТНТ, артист лейбла Black Star, рэп-исполнитель SLAME.

Молодежь Мордовии вместе с жителями и гостями региона встретит праздник 29 июня в Саранске на Советской площади. На мероприятии запланирована фестивальная программа, работа интерактивных площадок, проведение мастер-классов и лекториев.

Участие в Дне молодежи бесплатное и открыто для всех желающих по предварительной регистрации на сайте: деньмолодёжи2024.рф.

Полный инструктаж по билетам здесь.