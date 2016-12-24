Ветеран СВО из Мордовии вошел в пятерку сильнейших на межрегиональных соревнованиях по стрельбе

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В Мордовии чествовали уроженцев республики за заслуги в трудовой и общественной деятельности
В Новосибирске завершились соревнования по пулевой стрельбе среди ветеранов СВО. По информации регионального филиала фонда «Защитники Отечества», Мордовию на турнире представлял ветеран Андрей Чернышёв.
В состязаниях приняли участие более двадцати ветеранов СВО из шестнадцати регионов страны. Это спортсмены, которые стали победителями и призерами на окружных соревнованиях «Кубка Защитников Отечества». Местом проведения стал стрелковый комплекс школы олимпийского резерва по стрелковым видам спорта Новосибирской области. Ветераны соревновались в двух дисциплинах – стрельбе из пистолета и винтовки.
Андрей Чернышёв занял четвертое место по стрельбе из пневматической винтовки. «Доволен результатом, но есть стимул стремиться дальше», - сказал он. - Спасибо всем, кто поддерживал меня!»
В ноябре прошлого года Андрей Чернышёв представлял республику на «Кубке защитников Отечества» в Уфе. Тогда он занял второе место по пулевой стрельбе. Основная задача таких мероприятий – показать участникам боевых действий спортивные примеры и мотивировать на систематические тренировки. Спорт открывает новый круг общения, позволяет вести активную жизнь.
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