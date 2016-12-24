На «Туриаду – 2024» приедут сотни лучших спортсменов-туристов из регионов ПФО, ЦФО и дружественных стран

18 июня 2024 года на территории горнолыжного курорта «Хвалынский» (Саратовская область) в одиннадцатый раз откроется спортивно-туристский лагерь «Туриада».

В этом году на площадке «Туриады» соберутся более 500 участников из всех регионов ПФО – победители региональных спортивно-туристских слетов и студенты, обучающиеся по специальностям, связанным с туризмом, а также профессиональные тренеры по спортивному туризму, эксперты и волонтеры.

Впервые гостями «Туриады» станут спортсмены из 6 регионов ЦФО (г. Москва, Брянская, Курская, Калужская, Тамбовская и Смоленская области), а также из дружественных государств. К участию в спортивно-туристском лагере приглашены команды из Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана и Киргизии.

Проживать участники лагеря традиционно будут в палаточном городке.

В торжественном открытии Спортивно-туристского лагеря примет участие заместитель полномочного представителя Президента России в ПФО Олег Машковцев.

По словам Олега Машковцева, «программа «Туриады» постоянно совершенствуется, расширяется география ее участников. Из спортивно-туристского соревнования проект становится крупной площадкой для межнационального общения и культурного обмена молодежи».

В программу лагеря включены соревнования на велосипедных (личное и командное первенство), водных (каяк-слалом, катамаран-слалом и командная гонка) и пешеходных дистанциях (личное командное первенство). В программе культурно-познавательного направления включены конкурсы для студентов, обучающихся на специальностях, связанных с развитием турбизнеса, образовательная программа-тренинг от экспертов по разработке и выводу на рынок турпродуктов, а также традиционный фестиваль туристской бардовской песни «Музыка сердец». Победитель конкурса туристических маршрутов получит грант из Фонда содействия развитию институтов гражданского общества ПФО на организацию межрегионального туристского маршрута на территории округа.

Оценивать участников конкурсов в культурно-познавательной части «Туриады» будут эксперты всероссийского уровня в сфере туризма.

21 июня состоится торжественное закрытие спортивно-туристского лагеря. В этот день состоится смешанная четырехэтапная эстафета на пешеходной дистанции на Кубок Приволжского и Центрального федеральных округов, а также «Кубок Дружбы», где на эстафетной дистанции соревноваться будут команды, представляющие страны-участницы спортивно-туристского лагеря.