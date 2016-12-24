Жительница Мордовии отправится на 9 лет в колонию за убийство в День защитника Отечества

По информации Следственного комитета по РМ, суд в Мордовии огласил приговор 46-летней жительнице Атяшевского района, которой было предъявлено обвинение за «праздничную» расправу топором над знакомым мужчиной.

Утром 24 февраля этого года в дежурную часть полиции поступило сообщение об обнаружении в доме по улице Советской в селе Покровское тела 55-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

В ходе выезда на место происшествия полицейские установили причастность к преступлению 46-летней жительницы села Знаменское.

Как выяснилось в ходе дознания, 23 февраля уже начавшая праздновать женщина пришла в гости к знакомому, с которым они продолжили праздновать со спиртным. Во время застолья между ней и хозяином жилища из-за малозначительного повода возник конфликт.

Во время допроса обвиняемая пояснила следователю СК, что во время ссоры потерпевший высказал в ее адрес угрозу убийством - из-за того, что она наступила ему на ногу. Это разозлило пьяную женщину, она схватила топор и нанесла им приятелю удары по голове, шее и лицу. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте.

В правоохранительные органы о произошедшем утром 24 февраля сообщила соседка погибшего.

В Следственном комитете по РМ отмечают, что свою вину в убийстве женщина признала полностью. Приговором суда ей назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.