В Мордовии введен запрет на фото- и видеосъемку с мест совершения терактов и объектов минобороны

Оперативным штабом Республики Мордовия принято решение о запрете распространения на территории республики информации, в том числе, фото- и видеоматериалов, с мест совершения преступлений террористической направленности. В том числе - о последствиях применения беспилотных летательных аппаратов, позволяющих идентифицировать место их нахождения, установить факт поражения, оценить характер нанесенных повреждений.

Также запрещено публично распространять информацию, способствующую раскрытию мест расположения, организации несения службы, боевого применения сил и средств Министерства обороны Российской Федерации, Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации на объектах топливно-энергетического комплекса Республики Мордовия. Данный запрет не распространяется на подразделения Министерства обороны Российской Федерации и правоохранительные органы.



Нарушение запрета, установленного решением Оперативного штаба Республики Мордовия, несет административную ответственность в соответствии с Законом РМ от 15 июня 2015 года N 38-З «Об административной ответственности на территории Республики Мордовия».