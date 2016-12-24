В Мордовии падение девочки с качелей в детском саду суд оценил в 120 тысяч рублей компенсации морального вреда

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По информации прокуратуры РМ, в марте этого года в детском саду одна из девочек получила травму в результате падения с качелей.
В целях восстановления нарушенных прав несовершеннолетней прокуратура Атюрьевского района обратилась в суд с иском о взыскании с образовательного учреждения компенсации морального вреда.
Судом исковые требования были удовлетворены - компенсация морального вреда определена в размере 120 тысяч рублей.
Отмечается, что исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры района.
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