В Мордовии падение девочки с качелей в детском саду суд оценил в 120 тысяч рублей компенсации морального вреда

По информации прокуратуры РМ, в марте этого года в детском саду одна из девочек получила травму в результате падения с качелей.

В целях восстановления нарушенных прав несовершеннолетней прокуратура Атюрьевского района обратилась в суд с иском о взыскании с образовательного учреждения компенсации морального вреда.

Судом исковые требования были удовлетворены - компенсация морального вреда определена в размере 120 тысяч рублей.

Отмечается, что исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры района.