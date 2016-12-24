В Саранске для школьников провели мастер-класс по изготовлению праздничных бутоньерок с триколором

Социум

В столице Мордовии на базе Штаба общественной поддержки 11 июня состоялся увлекательный мастер-класс по изготовлению бутоньерок ко Дню России, который для школьников провели сотрудники семейного МФЦ Саранска.

На мастер-классе ребятам предоставили все необходимые материалы - ленты, булавки и декоративные элементы. Сотрудники МФЦ поделились с юными умельцами секретами создания красивых композиций и помогли воплотить идею в жизнь.

Отмечается, что изготовленные ребятами бутоньерки активисты «Молодой Гвардии» в День России раздадут жителям и гостям Саранска.

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