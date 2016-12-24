В Мордовии сотрудниками УФСБ задержан иностранный гражданин по подозрению в финансировании терроризма

Сотрудниками УФСБ России по Республике Мордовия задержан гражданин одной из стран ближнего зарубежья по подозрению в финансировании терроризма.

Установлено, что 27-летний подозреваемый через мобильное приложение перечислил денежные средства в размере 11 тысяч рублей на счет лиц, участвующих в деятельности вооруженных формирований МТО «Исламское Государство» (запрещенная на территории РФ террористическая организация) для обеспечения преступлений террористического характера.

Следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). Фигурант задержан, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы.