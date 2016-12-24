В Мордовии навыкам оказания первой помощи обучают работников муниципалитетов и районной социальной сферы

Депутат Госдумы РФ, главный внештатный специалист по первой помощи Минздрава России Дмитрий Хубезов вновь приехал в Саранск, чтобы прочитать лекции и провести мастер-классы по оказанию первой (доврачебной) помощи и тактической медицине. В Центре олимпийской подготовки он обучал будущих инструкторов. Они в свою очередь в ближайшее время будут обучать навыкам первой помощи жителей Саранска и районов республики.



«По инициативе Главы Мордовии Артёма Здунова, совместно с Дмитрием Хубезовым, сейчас в республике реализуется пилотный проект по обучению населения навыкам оказания первой помощи. В апреле Дмитрий Анатольевич обучал у нас работников здравоохранения - как инструкторов по оказанию первой помощи. Сейчас у нас проходит мастер-класс для представителей муниципалитетов и районной социальной сферы - работников сфер образования, культуры, спорта. Их обучение началось 5 июня. Дмитрий Хубезов читает им новые лекции. Подготовленные инструкторы будут обучать население районов. Наша задача - обучить максимум людей оказанию первой помощи», - поясняет заместитель министра здравоохранения Ольга Кшняйкина.



«На мой взгляд, обучение в Мордовии проходит отлично. Если 75% населения будет обучено правильно оказывать первую помощь, то и смертность от «предотвратимых причин» снизится в разы. Мы обязаны сделать так, чтобы как можно меньше людей погибало после ДТП, несчастных случаев и других причин из-за того, что к ним не была вызвана или не успела приехать машина скорой помощи. Приятно, что к проекту подключаются и дети. Сначала мы обучим один из классов, а потом будет идти обучение по типу «равный равному»: сами ребята научат оказанию первой помощи своих сверстников», - отметил Дмитрий Хубезов.