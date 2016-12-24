В Мордовии по настоянию прокуратуры ликвидируют три мусорные свалки в Большеберезниковском районе

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Прокуратура Большеберезниковского района провела проверку исполнения законодательства в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. В ее ходе было установлено, что на территории 3 сельских поселений образовались несанкционированные мусорные свалки, однако местные власти меры к их устранению не принимали.
В этой связи прокурором района в суд были направлены исковые заявления с требованием обязать администрации Большеберезниковского, Марьяновского, Пермисского сельских поселений ликвидировать несанкционированные свалки бытовых отходов.
Как отмечается в информации надзорного ведомсвта, исковые заявления судом были удовлетворены. Исполнение судебных решений находится на контроле районной прокуратуры.
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