В Мордовии по настоянию прокуратуры ликвидируют три мусорные свалки в Большеберезниковском районе

Прокуратура Большеберезниковского района провела проверку исполнения законодательства в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. В ее ходе было установлено, что на территории 3 сельских поселений образовались несанкционированные мусорные свалки, однако местные власти меры к их устранению не принимали.

В этой связи прокурором района в суд были направлены исковые заявления с требованием обязать администрации Большеберезниковского, Марьяновского, Пермисского сельских поселений ликвидировать несанкционированные свалки бытовых отходов.

Как отмечается в информации надзорного ведомсвта, исковые заявления судом были удовлетворены. Исполнение судебных решений находится на контроле районной прокуратуры.