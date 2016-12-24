Прокурор Мордовии поручил организовать проверку в связи низкими темпами работ при строительстве школы в селе Белозерье

7 июня прокурор республики Сергей Лапин с рабочим визитом посетил Ромодановский район.

Как отмечается в информации надзорного ведомства, с заместителем Председателя Правительства республики Инсафом Хайруллиным и региональным министром строительства и архитектуры Алексеем Гришакиным Сергей Лапин осмотрел строящийся в селе Белозерье корпус новой школы. Здание на 165 мест возводится в рамках национального проекта «Образование», общая готовность объекта в настоящее время составляет чуть более 23 %.

В связи с отставанием от календарного графика работ, прокурор республики поручил незамедлительно организовать проверку с рассмотрением вопроса о принятии мер прокурорского реагирования.

После этого Сергей Лапин с первым заместителем регионального министра энергетики и жилищного коммунального хозяйства Еленой Цыцаревой и главой администрации Ромодановского района Сергеем Ведяшкиным посетил еще один объект – многоквартирный дом в п. Ромоданово. Он был построен и введен в эксплуатацию в 2022 году в рамках государственной программы переселения граждан из аварийного жилья.

В прокуратуру республики поступил сигнал о подтоплении подвала жилого дома. Ознакомившись с ситуаций, прокурор республики поручил провести проверку и оценить деятельность управляющей компании.

Также глава надзорного ведомства с участием руководителя районной администрации провел личный прием граждан. Людей в основном волновали проблемы благоустройства, вопросы содержания общедомового имущества и состояния дорог. По всем обращениям организованы проверки.