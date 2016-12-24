Правительство Республики Мордовия и «Т Плюс» договорились о подготовке столицы региона к зиме на ПМЭФ-2024

Глава Республики Мордовия Артём Здунов и генеральный директор ПАО «Т Плюс» Александр Вилесов заключили соглашение о сотрудничестве при подготовке к осенне-зимнему периоду 2024/25 г. в столице региона. Документ был подписан на площадке Петербургского международного экономического форума. В нем определен план мероприятий, необходимых для успешного прохождения отопительного сезона.



В рамках соглашения «Т Плюс» выполнит реконструкцию тепловых сетей и устранит дефекты, выявленные в ходе гидравлических испытаний. План перекладки на 2024 год предусматривает замену более 16 км труб. Он разработан в соответствии со Схемой теплоснабжения и с учетом работ по региональной программе нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Со своей стороны, администрация Саранска совместно с управляющими компаниями реализует на стороне потребителей мероприятия, обеспечивающие возможность подачи тепловой энергии на объекты. Кроме того, «Т Плюс» вместе с администрацией г.о. Саранск проведут проверку резервных источников тепла.



Также сотрудничество энергетиков, региональных и городских властей предполагает обмен информацией и проведение совместных совещаний по вопросам подготовки к ОЗП.



«Подготовка к отопительному сезону – это очень важный вопрос, поскольку он касается благополучия наших жителей. Соглашение с ПАО «Т Плюс» - важный этап развития нашего сотрудничества, направленный на обеспечение стабильной работы топливно-энергетического комплекса региона, а также минимизацию технологических нарушений на коммунальных сетях», — сказал Глава Республики Мордовия Артем Здунов.



«Подготовка к отопительному сезону — это сложный процесс, в котором участвуют не только энергетики и государство, но и потребители. От действий каждой из сторон зависит, как пройдет ОЗП. Сегодняшнее соглашение объединит наши усилия и поможет повысить качество и надежность теплоснабжения в Саранске предстоящей зимой», — подчеркнул генеральный директор ПАО «Т Плюс» Александр Вилесов.



В настоящее время в Саранске проводятся гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей общей протяженностью почти 285 км. В апреле успешно прошли испытания на максимальную температуру теплоносителя магистрального трубопровода № 3 «ТЭЦ-2 – Северо-Восток», распределительных теплотрасс и систем теплопотребления.