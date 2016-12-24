Мордовия подписала соглашение с АСИ и Ассоциацией «Объединение производителей, поставщиков и потребителей алюминия»

На полях Петербургского форума состоялась рабочая встреча Главы Мордовии Артёма Здунова и генерального директора Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светланы Чупшевой. Обсуждались вопросы текущего взаимодействия между республикой и АСИ, а также перспективные направления его развития.

Артём Здунов поблагодарил Светлану Чупшеву за сотрудничество и всестороннюю поддержку инициатив республики. Напомним, что между регионом и Агентством стратегических инициатив с 2022 года действует соглашение о сотрудничестве. Взаимодействие ведется сразу по нескольким направлениям.

«Мы видим вашу каждодневную включенность в повестку улучшения инвестиционного климата, качества жизни населения республики, фиксируем положительную динамику по многим направлениям», - сказала Светлана Чупшева.



По завершении встречи состоялось подписание соглашения между Мордовией, Агентством стратегических инициатив и Ассоциацией «Объединение производителей, поставщиков и потребителей алюминия». Соглашение будет способствовать разработке и реализации региональной программы по применению высокотехнологичных конструкций и изделий из алюминия и алюминиевых сплавов в различных сферах.



Было отмечено, что такое сотрудничество благоприятно отразится на обеспечении технологического суверенитета государства, развитии производственного потенциала предприятий и перерабатывающих мощностей Мордовии.