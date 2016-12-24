Артём Здунов представил главе Минпромторга России проект по созданию второй очереди производства оптоволокна

Глава Мордовии Артём Здунов 6 июня на ПМЭФ встретился с Министром промышленности и торговли России Антоном Алихановым.

Были рассмотрены вопросы предоставления субсидии из федерального бюджета на создание производства телекоммуникационного оптического волокна полного цикла в республике.

Как отмечалось на встрече, за последние три года в Мордовии в 1,5 раза увеличился объем промышленного производства, в стадии реализации находятся более 30 инвестиционных проектов. В республике созданы индустриальный парк «Светотехника» и особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Система».

Глава Мордовии поблагодарил Минпромторг России за поддержку.