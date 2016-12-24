В Мордовии будет создано представительство Центра компетенций развития органической и «зеленой» продукции Роскачества

В рамках встречи делегации Мордовии с руководством Роскачества на ПМЭФ-2024 состоялось обсуждение развития в Мордовии сферы органического сельского хозяйства. Эта работа будет вестись в представительстве Центра компетенций развития органической и «зеленой» продукции Роскачества, о создании которого была достигнута принципиальная договоренность между Главой республики Артёмом Здуновым и руководителем Роскачества Максимом Протасовым.

В центре будет аккумулироваться весь спектр информации в области органического сельского хозяйства. Его открытие позволит сделать качественный скачок в распространении органического сельского хозяйства в регионе. Также это будет способствовать развитию органического фермерства и агротуризма, повышению информированности населения об органическом сельском хозяйстве, пропаганде здорового питания и образа жизни и обеспечению населения экологически чистыми продуктами.

По завершении встречи состоялось подписание соглашения между Мордовией и Роскачеством о создании представительства Центра компетенции развития органической и «зеленой» продукции Роскачества в республике. В присутствии Главы региона и руководителя Роскачества подписи под документом поставили министр сельского хозяйства и продовольствия РМ Антон Илюшкин и замруководителя Роскачества Юлия Михалева.

«Органическое земледелие – важное для нас направление сельского хозяйства, эту работы мы ведем в рамках прямых поручений Президента России. Объемы производства ежегодно растут – органика становится все более востребованной и среди потребителей, и среди производителей благодаря системному государственному регулированию, - сказал Артём Здунов. - Сейчас в республике шесть предприятий имеют соответствующие сертификаты на производство органической продукции. В текущем году еще четыре компании планируют подать заявки. Мы уделяем ключевое внимание внедрению наилучших систем качества для повышения конкурентоспособности наших товаров. Уверен, что создание представительства Центра компетенции развития органической и «зеленой» продукции Роскачества поможет нам систематизировать эту работу, выйти на новый уровень».

«Мордовия обладает большим потенциалом развития в сфере органического производства и уже достигла значительных успехов: входит в ТОП-5 органических регионов России, а предприятия республики неоднократно становились победителями Национального органического конкурса, демонстрируя эффективность применяемых технологий для успешной работы в направлении органического производства. Создание представительства Центра компетенций развития органической и «зеленой» продукции Роскачества создаст новые возможности для предприятий в прохождении сертификации и поможет им легче разобраться в этом процессе, учитывая, что сертификация в России является необходимым требованием для маркировки продукции как органической. Уверены, что укрепление двустороннего взаимодействия в этом направлении даст дополнительный стимул для развития и продвижения органического производства в Мордовии», - прокомментировал подписанное соглашение руководитель Роскачества Максим Протасов.