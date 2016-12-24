Пушкинский бал в Мордовии будет дан в сопровождении оркестра и танцевальных коллективов

«Шикарное мероприятие!»
В Саранске состоялся гала-концерт республиканского фестиваля «Российская студенческая весна - 2024»
Бал православной молодежи, посвященный 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина, пройдет 8 июня на территории Иоанно-Богословского Макаровского мужского монастыря. Участниками вполне светского мероприятия станут юноши и девушки республики в возрасте от 14 лет.
С начала мая для молодых людей еженедельно проходили репетиции по танцевальным умениям, мастер-классы по прическам, изготовлению вееров и бутоньерок, а также занятия по бальному этикету.
Сейчас стало известно, что на балу выступят камерный оркестр Саранского музыкального училища имени Л.П. Кирюкова, танцевальный коллектив «Карусель» детского сада № 93, рузаевский танцевально-спортивный клуб «Вдохновение», республиканская детская хореографическая школа и танцевальный коллектив кадетского класса школы №27.
Для всех участников и гостей будут организованы интерактивные площадки, тематическая фотозона, где каждый желающий сможет сделать памятное фото.
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В Саранске состоялся гала-концерт республиканского фестиваля «Российская студенческая весна - 2024»
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