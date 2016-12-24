ПМЭФ-2024: Артём Здунов – о выставке «Россия: «Это была отличная возможность рассказать о себе, о наших достижениях»

6 июня на Петербургском международном экономическом форуме состоялась сессия «Россия»: вместе создаем будущее». Она была посвящена работе международной выставки-форума «Россия», которая уже семь месяцев открыта в Москве на ВДНХ.



В работе сессии приняли участие заместитель руководителя Администрации Президента РФ Максим Орешкин и руководители нескольких регионов страны, в том числе Глава Мордовии Артём Здунов.



По мнению всех участников разговора, выставка превзошла самые смелые ожидания: проект оказался поистине грандиозным и очень популярным – в настоящее время ее уже посетили 15 млн гостей. Стенд Республики Мордовия за 7 месяцев осмотрели около 600 тысяч человек. «Это была отличная возможность рассказать о себе, о наших достижениях и возможностях», - подчеркнул Артём Здунов.



После посещения выставки многие изъявили желание побывать в Мордовии, республика открылась им с новой стороны. К примеру, как отметил Глава Мордовии, мало кто знал, что здесь есть отличный горнолыжный комплекс, лучший в Поволжье сафари-парк и многое другое.



Заместитель руководителя Администрации Президента РФ Максим Орешкин, который уже не один раз был в нашей республике, подтвердил: «В Мордовии, действительно, много интересного, стоит приехать и посмотреть. Всем рекомендую!»



Артем Здунов отметил огромный эффект от работы выставки. «Это мощь, энергия, опыт взаимодействия с другими регионами, богатая событийная повестка, потому что мы провели огромное количество мероприятий и деловых встреч на этой площадке», - сказал он.



Выставка «Россия» на ВДНХ будет работать до 8 июля. В настоящее время по поручению Президента страны разрабатывается план наследия этой мощнейшей экспозиции, все субъекты РФ выразили заинтересованность в создании региональных представительств выставки.