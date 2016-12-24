ПМЭФ-2024: Мордовия и фирма «1С» заключили соглашение о взаимодействии в области информационных технологий

Работа делегации Мордовии на Петербургском международном экономическом форуме началась с подписания соглашения о сотрудничестве в области информационных технологий между республикой и фирмой «1С». Подписи под документом поставили Глава Мордовии Артём Здунов и директор фирмы «1С» Борис Нуралиев.

Соглашение предусматривает взаимодействие сторон в области информационных технологий, обмен знаниями и опытом для формирования эффективной системы государственного управления согласно принципам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

«Взаимодействие в рамках соглашения позволит задействовать важнейший практический опыт и компетенции сторон для дальнейшей цифровизации региона и совершенствования системы государственного управления, - сказал руководитель республики Артём Здунов. – В республике работают порядка 15 региональных партнеров компании, в том числе сертифицированные по отраслям центры компетенций. А большинство госучреждений республики ведут бухгалтерский учет и расчет заработных плат на продуктах фирмы. Недавно компания приняла участие в нашем земельном форуме «Мастор». Уверен, эту традицию продолжим».

Отметим, что передовые технологии фирмы помогают решать задачи в сферах госуправления, образования, здравоохранения, культуры, ЖКХ, сельского хозяйства, транспорта и многих других.

«Многие предприятия и государственные учреждения Республики Мордовия уже используют в своей работе решения «1С». Считаем, что сотрудничество в рамках соглашения позволит развивать перспективные направления цифровой трансформации государственных учреждений региона с использованием передовых технологий», - отметил директор фирмы «1С» Борис Нуралиев.

Еще одним важным направлением сотрудничества в рамках соглашения является развитие информационно-образовательной среды для подготовки квалифицированных ИТ-кадров в Мордовии.