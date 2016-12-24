Движение по мосту через реку Инсар на транспортном обходе Саранска запущено в реверсивном режиме

На 192-м км обхода Саранска по трассе М-5 «Урал» ведется плановый ремонт 657-метрового моста через реку Инсар. Для проведения работ по ремонту ослабленной опоры одного из пролетных строений движение было закрыто с 1 апреля. За это время мостовики полностью разобрали конструкцию, возвели новую опору и установили на них балки.

На правой стороне моста (по направлению в сторону Ульяновска) сейчас уже выполнено обустройство нового мостового полотна. Специалисты установили деформационные швы, выполнили бетонирование, устроили гидроизоляцию на всем протяжении сооружения и уложили два слоя дорожного покрытия – выравнивающий и верхний из износостойкого щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Движение по этой части моста запущено в реверсивном режиме по одной полосе.

Далее будут проведены аналогичные работы на левой стороне. Полноценный запуск рабочего движения по двум полосам ожидается в сентябре.

Параллельно ремонтные работы идут в подмостовой части, где специалисты восстанавливают и укрепляют конусы, приводят в нормативное состояние опоры и пролетные строения, устанавливают новую систему водоотведения. Металлические конструкции зачищают от ржавчины, обрабатывают антикоррозийным составом и красят.