ПМЭФ-2024: Артём Здунов принял участие во встрече глав регионов - участников Ассоциации инновационных регионов России

Глава Мордовии Артём Здунов в первый день работы региональной делегации на Петербургском международном экономическом форуме принял участие в деловом совещании Ассоциации инновационных регионов России и Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Заседание под председательством заместителя руководителя Администрации Президента РФ Максима Орешкина состоялось на площадке центра «Россия - Моя История».

Напомним, в Ассоциацию инновационных регионов России входят 18 субъектов РФ с наиболее высоким уровнем технологического развития. На них приходится 25% валового продукта страны, в том числе высокотехнологичные и наукоемкие производства.

В качестве одного из спикеров Глава Мордовии Артём Здунов рассказал о развитии сферы интеллектуальной собственности в республике. Он отметил, что в последние годы Мордовия добилась значительных успехов в научно-технологическом развитии. Это оказало прямое влияние на социально-экономический рост в регионе.

«Республика ежегодно занимает лидирующие позиции по показателю удельного веса инновационных товаров, работ и услуг. На конец 2022 года он составил почти 22 % - это первое место в стране, - подчеркнул руководитель региона. - В прошлом году Мордовия вошла в состав пилотных субъектов по внедрению института руководителей по научно-технологическому развитию субъектов России. Главный приоритет для республики - коммерциализация разработок научных центров в рамках развития реального сектора экономики».

Среди основных отраслей - фотоника, биотехнология и медицина, материалы нового поколения и энергосбережение, технологии сельскохозяйственного производства и перерабатывающей промышленности, развитие рынка интеллектуальной собственности.

Было отмечено, что одна из стратегических задач – создание на базе МГУ имени Н.П. Огарева совместно с ГК «Промомед» Федерального центра развития биотехнологий. Он позволит локализовать разработки и обеспечить полный цикл производства новых биотехнологических препаратов в стране, обеспечить лекарственную безопасность страны. Проект получил поддержку программы «Приоритет – 2030».

Особое внимание в регионе уделяется формированию условий для создания интеллектуальной собственности, охране, поддержанию и защите прав на нее. Действует целый комплекс мер поддержки в этой сфере. Разработана региональная система учета и хранения результатов НИОКР гражданского назначения, утверждена региональная программа поддержки и продвижения локальных брендов.

В Мордовии все действующие инструменты в сфере интеллектуальной собственности объединены в Региональный стандарт по организации системы управления интеллектуальной собственностью. Также работает Совет по вопросам развития системы управления интеллектуальной собственностью, успешно развивается республиканская сеть центров поддержки технологий и инноваций на базе университетов, промышленных предприятий, школ и центров дополнительного образования детей - сейчас их уже 14. А с 2023 года в республике функционирует Приволжский центр Федерального института промышленной собственности.