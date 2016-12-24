Глава Мордовии обсудил с жителями Зубово-Полянского района проект по обращению с ТКО

Глава Мордовии Артём Здунов 4 июня встретился с инициативной группой жителей Зубово-Полянского района. Вопрос, с которым они пришли к руководителю республики, касался проекта по обращению с ТКО - речь идет о планируемом строительстве мусоросортировочной станции между населенными пунктами Аким-Сергеевка и Новые Выселки.



Напомним, по инициативе Президента Владимира Путина в России идет реформа по обращению с отходами. К 2030 году стоит задача сортировать 100% отходов и перерабатывать - 50%. Комплексное обращение с ТКО - важная составляющая для всей экологии нашей страны.



Мордовия стала одним из первых регионов, которые перешли на новую систему обращения с отходами - сейчас услугой по ТКО охвачено 96% населения республики.

В числе четырех регионов страны Мордовия, победив в конкурсе, смогла привлечь 1,2 млрд федеральных средств на строительство инновационного мусоросортировочного комплекса по обработке отходов с линией по производству альтернативного топлива, что позволит обрабатывать не менее 180 тысяч тонн ТКО в год. Также будет построен новый полигон, потому что мощности существующих - уже на пределе. Основной объект строится в Лямбирском районе республики, две межрайонные мусоросортировочные станции планируется возвести также в Зубово-Полянском и Краснослободском районах.



От жителей с. Аким-Сергеевка Зубово-Полянского района продолжают поступать обращения против строительства станции мусоросортировки. Как пояснили представители инициативной группы Вячеслав Афанасов, Оксана Баева и Александр Саминин, сельчане опасаются, что вслед за станцией здесь появится и мусорный полигон.



Глава республики заверил, что полигон на этой территории возводиться не будет. По оценке экспертов, эксплуатация мусоросортировочной станции не приведет к увеличению уровня загрязнения атмосферного воздуха, не окажет шумового воздействия на ближайшую территорию и не окажет отрицательного влияния на условия проживания местного населения и окружающую природную среду.

Решение о строительстве объекта по обработке ТКО на территории Зубово-Полянского района было принято с учетом анализа количества образующихся отходов в год, наличия транспортной доступности, логистической составляющей в процессах сбора и вывоза отходов.



На встрече, в которой приняли участие руководитель Администрации Главы Республики Мордовия и Правительства Республики Мордовия Булат Хайрутдинов, вице-премьеры Инсаф Хайруллин и Раиса Цыбизова, представители МинЖКХ, Минлесхоза, администрации Зубово-Полянского района, обсудили возможные варианты решения вопроса. В том числе Глава республики поручил проработать механизмы компенсирующих мероприятий при возведении мусоросортировочной станции.