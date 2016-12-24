В Саранске открылись чемпионаты органов безопасности в ПФО по спортивному ориентированию и легкой атлетике

Сегодня в столице Мордовии на базе спортивной школы олимпийского резерва торжественно открылись чемпионаты органов безопасности в Приволжском федеральном округе по спортивному ориентированию и легкой атлетике. Состязания посвящены памяти сотрудников ФСБ России, погибших при исполнении служебного долга.

Открыл соревнования начальник УФСБ России по Республике Мордовия генерал-майор Дмитрий Лукьянов. Он поприветствовал участников и гостей мероприятия, поблагодарил руководителей территориальных органов безопасности за возможность в столь сложное для страны время командировать спортивные сборные для участия в чемпионатах, почтил память погибших сотрудников минутой молчания.

Для участия в состязаниях в Саранск прибыли 120 представителей силовых органов из 10 городов приволжского федерального округа (Йошкар-Олы, Кирова, Нижнего-Новгорода, Оренбурга, Пензы, Перми, Самары, Саратова, Ульяновска и Уфы). Среди них - мастера спорта, опытные ветераны, а также молодые спортсмены.

Легкоатлеты покажут свое мастерство в эстафетах, в беге на короткие и длинные дистанции. Также пройдут соревнования по спортивному ориентированию в Кочкуровском районе РМ.