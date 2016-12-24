В Мордовии Росприроднадзор проводит надзорные мероприятия по информации о загрязнении реки Инсар и массовой гибели рыбы

Инспекторы Межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия и специалисты лаборатории «ФГБУ ЦЛАТИ по ПФО» работают в Ромодановском и Ичалковском районах Мордовии. Основанием послужила информация о загрязнении реки Инсар, в результате чего зафиксирована массовая гибель рыбы.

По информации ведомства, в настоящее время произведен осмотр акватории и прибрежной полосы реки и сделан отбор проб природной воды.

Река Инсар является объектом регионального надзора, но учитывая тот факт, что ниже по течению она впадает в Алатырь, Управлением было принято решение провести собственные надзорные мероприятия. Необходимые обследования и отборы проб осуществлены и по реке Алатырь, ожидаются результаты лабораторных исследований.

На месте также работают специалисты прокуратуры Ичалковского района Мордовии и отдела государственного контроля, надзора и охраны биологических ресурсов.

По итогам проведенных мероприятий будет принято решение о дальнейших действиях ведомства в рамках имеющихся полномочий.