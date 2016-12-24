Филиал фонда «Защитники Отечества» снабжает ветеранов СВО из Мордовии современными гаджетами для реабилитации

Ровно год исполнился с момента открытия в Мордовии филиала фонда «Защитники Отечества», созданного по поручению Президента РФ для помощи ветеранам СВО, инвалидам и семьям бойцов.

Сейчас на попечении у филиала находятся больше 460 ветеранов. В том числе те, кто получил ранения в зоне спецоперации. Им фонд предоставляет различные средства для реабилитации. К примеру, Александр Рунков из Рузаевки недавно получил новую «умную трость».

Александр участвовал в СВО в качестве добровольца. Осенью 2022 года в результате наезда БТР на мину был ранен осколком и частично потерял зрение, после чего вернулся домой в родную республику. За боевые подвиги был награжден медалью «За отвагу».

Теперь ориентироваться в пространстве ветерану помогает «умная трость». С помощью специальных наушников она рассказывает, что находится вокруг, предупреждает о неожиданных препятствиях и помогает найти свободный путь. Гаджет поможет найти нужный предмет или распознать людей поблизости, если их фотографии ранее были загружены в его память.

«Спасибо фонду «Защитники Отечества», что не забывает про бойцов СВО, которые вернулись домой с тяжелыми ранениями», – прокомментировал Александр Рунков.

Также чуть ранее филиал снабдил Николая Сафьянникова из Чамзинского района креслом-коляской повышенной проходимости. Летом 2022 года он отправился на СВО в качестве добровольца, где был механиком-водителем. При наезде на мину потерял обе ноги. Был удостоен медали «За отвагу».

Новое техническое средство помогает Николаю передвигаться по дому и даже выезжать на улицу. Оно оснащено антиопрокидывателем и пультом управления, который регулирует глубину сиденья и угол наклона спинки. Для безопасности коляска оборудована нагрудными и поясными ремнями, фарами и звуковым сигналом, как на руле автомобиля. Скорость кресла-коляски составляет 10 километров в час, а зарядки хватает на 30 километров.

«Оно очень удобное по сравнению с обычным! Спасибо фонду за поддержку и то, что он приходит на помощь в трудной ситуации!», – поделился Николай.

Также филиал фонда поможет обоим ветеранам адаптировать жилье для комфортного проживания с учетом особенностей их здоровья.