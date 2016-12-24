В Мордовии директор и завхоз школы-интерната ответят в суде по делу о вымогательстве взятки

В Мордовии прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего директора и 53-летнего завхоза Шейн-Майданской школы-интерната за получение взятки и посредничество во взяточничестве. Противоправные деяния этого тандема летом прошлого года были пресечены сотрудниками УФСБ России по Республике Мордовия.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что в марте 2023 года руководство интерната заключило 17 договоров с коммерческой организацией на поставку мебели и различной оргтехники в рамках капитального ремонта здания. Общая сумма госконтрактов составила более 7 миллионов рублей.

За подписание прямых договоров без проведения торгов директор учебного заведения потребовал от подрядчика 5,5 % от суммы сделки – переговоры о взятке с поставщиком вел завхоз интерната.

21 июня 2023 года при получении денежных средств в размере 393 тысячи рублей руководитель интерната был задержан сотрудниками УФСБ с поличным, его подчиненный – по месту жительства.

В отношении 39-летнего директора школы-интерната было возбуждено и расследовано уголовное дело по ч. 5 ст. 290 (п.п. «б», «в») УК РФ за получение взятки, 53-летний завхоз пойдет под суд по ч. 3 ст. 291.1 (поп. «б») УК РФ за посредничество во взяточничестве.

По информации Прокуратуры РМ, в настоящее время уголовное дело направлено в Пролетарский районный суд Саранска для рассмотрения по существу.