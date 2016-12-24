В Мордовии директор ООО «Мостострой» угодил под следствие по подозрению в хищении 16 миллионов рублей

УФСБ России по Республике Мордовия совместно с сотрудниками регионального МВД выявлены факты хищения бюджетных денежных средств строительной компанией ООО «Мостострой» при исполнении федеральных программ и национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

При проведении комплекса оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что в период с 2018 по 2023 годы в рамках 6 государственных контрактов компания осуществила ремонтные работы мостов и путепроводов в Саранске и районах Мордовии.

При этом, руководитель ООО «Мостострой» по итогам исполнения контрактов предоставил в Дирекцию коммунального хозяйства и благоустройства Саранска заведомо подложные документы с указанием «фантомных» работ.

Так, им были предоставлены заведомо подложные документы о якобы оказанных по муниципальным контрактам работах по обработке береговых опор, промежуточных опор, пролетных строений при реконструкции мостов и капитальном ремонте путепроводов. Кроме этого, согласно заключенным контрактам, должна была производиться обработка водоотталкивающей пропиткой бетонной конструкции мостов в городе Саранске и Дубенском районе.

Проведенные строительно-технические исследования выявили несоответствие фактически выполненных объемов работ с данными, указанными в исполнительной документации в части применения защитных покрытий. Сумма причиненного ущерба бюджету региона составляет более 16 миллионов рублей.

По указанным фактам в отношении директора ООО «Мостострой» возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

В настоящее время проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, направленный на получение доказательств совершенного преступления и установление лиц, причастных к хищению бюджетных денежных средств.