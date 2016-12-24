В Мордовии трое членов преступной группы обвиняются в незаконной вырубке деревьев с ущербом почти на 16 миллионов рублей

УФСБ России по Республике Мордовия пресечена деятельность организованной преступной группы, осуществившей незаконную рубку лесных насаждений в особо крупном размере.

В ходе следствия было установлено, что двое жителей Теньгушевского района, занимающиеся переработкой древесины в коммерческих целях, под покровительством государственного инспектора по охране леса Темниковского участкового лесничества, в период с апреля 2021 по август 2022 годов совершили незаконную вырубку лесных насаждений объемом около 360 куб.м.

Добытую древесину они обрабатывали на пилораме и продавали, а выручку делили между собой. В результате лесному фонду РФ был причинен ущерб на сумму свыше 15,9 млн рублей.

На основании переданных УФСБ материалов было возбужденно и расследовано уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная организованной группой в особо крупном размере). По ходатайству следствия один из обвиняемых арестован. Двое его сообщников находятся под подпиской о невыезде.

В целях возмещения ущерба на имущество фигурантов наложен арест на сумму свыше 16 млн рублей.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в Темниковский районный суд для рассмотрения по существу.