В Саранске 15-летний курьер телефонных мошенников весь «заработок» потратил в онлайн-казино

Сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по РМ установлена личность школьника, выполнявшего работу курьера мошенников, которые звонили потерпевшим и убеждали в том, что их родные стали виновниками ДТП.

15-летний подросток откликнулся на предложение легкого заработка, которое отыскал в интернете. По указанию организаторов криминальных акций, он приезжал по нужным адресам на такси, которое ему оплачивали. Подросток забирал у пожилых людей деньги – выплаты предназначались за защиту близких их от уголовной ответственности за мнимые ДТП и на срочные операции для пострадавших.

Как сообщает МВД по РМ, на данный момент полицейскими установлена причастность несовершеннолетнего к трем преступлениям. Пострадавшими стали пожилые женщины в возрасте от 82-х до 94-х лет. Они передали в общей сложности более 1 миллиона рублей. Деньги он перечислил на счета мошенников, а себе оставил 7% от «заработка».

Все полученные деньги, как оказалось, подросток потратил на игры в онлайн-казино. По всем фактам возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».