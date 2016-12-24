С 2026 года жители Мордовии с двумя и более детьми смогут получать «семейную налоговую выплату»

В России с 2026 года начнет действовать «семейная налоговая выплата», которая положена семьям с двумя и более детьми. Ожидается, что мера поддержки охватит около 4 млн семей, в которых воспитываются больше 10 млн детей. В роли оператора выплаты выступит Социальный фонд России.

«В ходе Послания Президент поставил задачу по снижению налоговой нагрузки на семьи с детьми, подчеркнув, что в семьях, где растут дети, должно оставаться больше свободных средств на решение повседневных проблем. Поэтому, вслед за увеличением стандартного налогового вычета на второго и третьего ребенка, для поддержки работающих родителей, воспитывающих двоих и более детей, вводится «семейная налоговая выплата»», – пояснил глава Минтруда РФ Антон Котяков.

Претендовать на выплату смогут семьи, в которых среднедушевой доход не превышает 1,5-кратного прожиточного минимума, установленного в регионе проживания. Размер самой выплаты будет индивидуальным для каждой семьи, так как зависит от суммы уплаченных налогов. При назначении выплаты будут учитываться дети до 18 лет или до 23 лет, если они учатся на дневном отделении.

Новые выплаты, как и другие пособия, защищены от списания за долги. Данная мера поддержки станет частью процесса по совершенствованию налоговой системы.