Сотрудники колонии №4 УФСИН по РМ помогли семье участника СВО, погибшего при исполнении воинского долга

Сотрудники исправительной колонии №4 УФСИН по РМ оказали помощь в работах на приусадебном участке родителям участника специальной военной операции, погибшего при исполнении воинского долга.

Выехав на участок и определив объем работы, представители пенитенциарного ведомства справились с поставленной задачей за один день.

Как отмечается, наградой им стали слова благодарности и признательности за заботу и поддержку.