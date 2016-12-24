Сотрудники колонии №4 УФСИН по РМ помогли семье участника СВО, погибшего при исполнении воинского долга

«Шикарное мероприятие!»
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Сотрудники исправительной колонии №4 УФСИН по РМ оказали помощь в работах на приусадебном участке родителям участника специальной военной операции, погибшего при исполнении воинского долга.
Выехав на участок и определив объем работы, представители пенитенциарного ведомства справились с поставленной задачей за один день.
Как отмечается, наградой им стали слова благодарности и признательности за заботу и поддержку.
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В Саранске состоялся гала-концерт республиканского фестиваля «Российская студенческая весна - 2024»
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