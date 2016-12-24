Сотрудники колонии №4 УФСИН по РМ помогли семье участника СВО, погибшего при исполнении воинского долга

Репортер

Сотрудники исправительной колонии №4 УФСИН по РМ оказали помощь  в работах на приусадебном участке родителям участника специальной военной операции, погибшего при исполнении воинского долга.

Выехав на участок и определив объем работы, представители пенитенциарного ведомства справились с поставленной задачей за один день.

Как отмечается, наградой им стали слова благодарности и признательности за заботу и поддержку.

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