Движение по мосту через реку Инсар на транспортном обходе Саранска по М-5 «Урал» частично откроется в начале июня

На обходе Саранска по М-5 «Урал» продолжается плановый ремонт 657-метрового моста через реку Инсар, который расположен на 192-м км трассы.Для проведения работ по ремонту ослабленной опоры одного из пролетных строений движение было временно закрыто с 1 апреля. За это время мостовики полностью разобрали конструкцию, возвели новую опору и установили на них балки.

Как сообщает ФКУ Упрдор «Москва – Нижний Новгород», в настоящее время на правой стороне моста (по направлению в сторону Ульяновска) завершается обустройство нового мостового полотна. Также в ближайшее время начнется монтаж барьерного ограждения.

Весь комплекс мероприятий по устройству проезжей части на правой стороне будет выполнен к 5 июня, после чего движение по этой части моста запустят в реверсивном режиме.

Далее мостовики сосредоточатся на аналогичных работах на левой стороне. Полноценный запуск рабочего движения по двум полосам ожидается к осени этого года.

Кроме того, в период временного перекрытия моста, выполнены работы по замене дорожного покрытия на подъездах к нему со стороны трассы Р-178 и от Александровского шоссе. Здесь новый верхний слой покрытия выполнен из современного щебеночно-мастичного асфальтобетона с полимерными добавками. От обычных асфальтовых покрытий он отличается водонепроницаемостью и морозостойкостью. Такие же работы далее пройдут на участке от Александровского шоссе до пересечения с трассой Р-158 Нижний Новгород – Саратов.

Помимо работы на проезжей части, дорожники обновят инфраструктуру: выполнят ремонт системы водоотвода, заменят порядка 4,5 километра металлического барьерного ограждения, установят новые дорожные знаки, укрепят обочины асфальтогранулятом, нанесут горизонтальную дорожную разметку из термопластика. Ожидается, что ремонтные работы на всем 10-километровом участке с 185-го по 195-й км на обходе Саранска завершатся этой осенью.