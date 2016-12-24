В мордовских колониях до адресатов в неволе не дошли мобильники, СИМ-карты и беспроводные наушники

Репортер

В исправительных учреждениях УФСИН по РМ пресечены попытки доставки запрещенных предметов для заключенных.

Как сообщают в ведомстве, в исправительной колонии №17 при досмотре бандероли, поступившей для осужденного к 5 годам 6 месяцам лишения свободы, сотрудниками отдела безопасности были обнаружены и изъяты 2 СИМ-карты, спрятанные в аннотации  лекарственных средств.

В исправительной колонии №1 при досмотре бандеролей, поступивших для осужденных к 8 и 14 годам лишения свободы, сотрудники отдела безопасности нашли СИМ-карту в стенке бумажной коробки и мобильный телефон, «упакованный» в тубу с мазью.

В этом же учреждении при досмотре на  контрольном пропускном пункте автотранспорта уроженца г. Воронеж сотрудниками учреждения был обнаружен и изъят пакет, в котором находились 2 сотовых телефона, беспроводные наушники, USB-кабель и  блок питания.

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