В Мордовском краеведческом музеи им. И.Д. Воронина ко Дню города подготовили квиз-экскурсию «Саранск исторический»

В июне 2024 года Саранску исполнится 383 года. Ко Дню города сотрудники Мордовского республиканского объединенного краеведческого музея им. И.Д. Воронина разработали особый формат знакомства с историей Саранска и Мордовии – квиз-экскурсию.

Это тематическая экскурсия по историческому залу музея с рассказом о ключевых вехах на пути развития мордовского края и города, которому суждено было стать его столицей, а также проверку знаний экскурсантов в формате популярной «Своей игры».

В музее обращают внимание, что формат игры предполагает интеллектуальное соревнование, поэтому минимальное количество участников квиз-экскурсии – 2 человека, максимальное – 20 человек. Стоимость – 300 р./чел. Возрастная категория – 12+.

Мероприятие проводится с 3 по 28 июня по предварительной записи по телефону 39-14-96.

Доступно по «Пушкинской карте».