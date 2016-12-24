В Мордовии со следующего года многодетным семьям будут компенсировать 30% расходов на оплату жилого помещения

30 мая в Саранске прошла очередная сессия Госсобрания Мордовии, в работе которой приняли участие члены регионального Правительства, руководители исполнительных органов власти и органов местного самоуправления.



На сессии парламентарии внесли изменения в Закон РМ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий населения, проживающего в Республике Мордовия». С 1 января следующего года устанавливается ежемесячная денежная компенсация многодетным семьям в размере 30% расходов на оплату жилого помещения (в настоящее время в Мордовии многодетным семьям предоставляется ежемесячная денежная компенсация на оплату коммунальных услуг в размере 30% произведенных расходов).



В преддверии летнего сезона по инициативе прокурора республики устанавливается административная ответственность родителей в случае оставления детей без присмотра на водных объектах, а также должностных и юридических лиц за ненадлежащее обеспечение безопасности на воде.

В этой связи необходимые изменения вносятся в закон «Об административной ответственности на территории Республики Мордовия». Штраф для граждан – от пятисот до двух тысяч рублей, для должностных лиц – от двух до пяти тысяч рублей, для юридических лиц – от пяти до десяти тысяч рублей.

На «правительственном часе» министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мордовии Александр Голянин рассказал о результатах программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

По прозвучавшей информации, в республике отремонтировано уже половина многоквартирных домов, включенных в программу. Выполнено более 4300 видов работ почти на 7 млрд рублей (в основном проводился ремонт крыш и инженерных систем).

В 2023 году большая часть капремонтов проводилась на территории Саранска -отремонтировано 137 МКД, жилищные условия улучшили 29 тысяч человек. В 2024 году в республике предусмотрены работы в 244 жилых домах на общую сумму 905,7 млн. рублей.

Депутаты внесли изменения в закон «О Дорожном фонде Республики Мордовия». Они предусматривают увеличение его доходной части за счет неналоговых доходов республиканского бюджета от средств, поступающих за возмещение вреда, причиненного автотранспортным и специальным техническим средствам фотовидеофиксации нарушений ПДД, инженерным сооружениям, расположенным на автодорогах регионального или межмуниципального значения.

Также на сессии была утверждена одна треть нового состава Общественной палаты Мордовии.