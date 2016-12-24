В Мордовии школьница получила ожоги при пожаре, возникшем из-за неисправной телефонной зарядки

По информации МЧС по РМ, ранним утром 30 мая в Темникове девочка 2010 года рождения получила ожоги при пожаре. Причиной стал оставленный на ночь в сети на зарядке смартфон.

С загоревшегося гаджета огонь перешел на постель, где спала школьница. С ожогами девочка была госпитализирована в больницу.

В связи с этим инцидентом в МЧС по РМ напоминают несколько правил безопасного обращения с техникой:

- применяйте сертифицированные зарядные устройства

- не оставляйте на зарядке без присмотра телефоны и аккумуляторные батареи

- не заряжайте технику ночью

- отключайте от сети телефон, если он полностью заряжен.